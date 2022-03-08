​США не проти передачі польських літаків Україні, – Білий дім

Однак є складні питання на кшталт механізму передачі, стверджує Джен Псакі.

США не відмовляють Польщу передати Україні свої літаки і не блокують такий крок, однак рішення має ухвалити польська влада. Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми працюємо з Польщею над цим питанням і консультуємось із рештою наших союзників по НАТО. Це суверенне рішення Польщі. Ми жодним чином не виступали проти того, щоб Польща передала Україні літаки», – сказала Псакі.

При цьому вона додала, що передача американських літаків Польщі замість радянських, які Варшава може передати Україні, займе тривалий час.

Речниця Білого дому також зазначила, що існує кілька складних питань, зокрема питання логістики.

«Є низка складних практичних питань, у тому числі як літаки будуть передані з Польщі в Україну, звідки вони вилетять, де приземляться, – заявила Джен Псакі. – У Польщі є авіабаза, яка є авіабазою НАТО. Якщо плани – літаки вилітають звідти, – це може бути складною обставиною».

Нагадаємо, Україна просить західних партнерів закрити повітряний простір або ж надати нам літаки та засоби протиповітряної оборони, щоб убезпечити мирне населення від ударів російських ракет та авіації. Зокрема, Україна прагне отримати літаки радянського виробництва, які використовують Збройні сили Польщі.