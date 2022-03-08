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Росіяни ракетами знищили албанське консульство в Харкові

Персонал консульства перебуває в безпеці.

Росіяни ракетами знищили албанське консульство в Харкові
Фото: Epochtimes

Ракети російських окупантів знищили Почесне консульство Албанії в Харкові.

Про це повідомляє Euractiv.

У консульстві заявили, що його персонал у безпеці, обійшлося без жертв. Міністерство закордонних справ Албанії засудило напад.

Раніше Росія додала Албанію до свого "списку ворогів". Це пов'язано з тим, що 27 лютого Албанія приєдналася до Європейського Союзу у введенні санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що станом на 8 березня наймасштабніших наслідків ведення бойових дій зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури в Харкові, Миколаєві, Бучанському районі Київщини і Коростенському Житомирської області.

З 6 по 7 березня російські війська з новою силою проводили обстріли та повітряні бомбардування житлових кварталів та інших об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого відбулося безліч руйнацій і пожеж. З 23:00 6 березня штаб оборони регіону фіксував влучення снарядів у житлові будинки в Олексіївці, Північній Салтівці, П’ятихатках і в районі ХТЗ. Також зачепило ринки «Барабашово» та «1-й кілометр».

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