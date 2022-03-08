У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

​Мешканці областей із зони бойових дій можуть відсьогодні отримати 6500 грн єПідтримки

Отримати гроші можна, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію або не вакцинувалися.

​Мешканці областей із зони бойових дій можуть відсьогодні отримати 6500 грн єПідтримки
Фото: itc.ua

В областях, де ведуться найактивніші бойові дії, українці зможуть отримати 6500 грн від держави за програмою "єПідтримка". Кошти нараховуватимуть уже відсьогодні.

Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Отримати кошти можна, навіть якщо ви вже отримали 1000 грн єПідтримки за вакцинацію. Також отримати 6500 грн єПідтримки зможуть і невакциновані українці", – наголошують у Мінцифри.

Хто отримає 6500 грн єПідтримки:

  • наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ
  • ФОП усіх груп

Області, де наразі працюватиме послуга: 

  • Чернігівська, 
  • Сумська, 
  • Харківська, 
  • Херсонська, 
  • Миколаївська, 
  • Запорізька, 
  • Донецька, 
  • Луганська, 
  • Житомирська, 
  • Одеська, 
  • Волинська,
  • Київська 
  • Київ. 

Щоб отримати 6500 грн: 

  • авторизуйтеся в Дії та виберіть послугу "єПідтримка"
  • оберіть картку "єПідтримка". Якщо у вас її ще немає — тут ви можете дізнатися, як її оформити. 
  • натисніть «Отримати допомогу»
  • очікуйте зарахування коштів 

У програмі беруть участь усі банки, які підключені до єПідтримки: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також