​Мешканці областей із зони бойових дій можуть відсьогодні отримати 6500 грн єПідтримки

В областях, де ведуться найактивніші бойові дії, українці зможуть отримати 6500 грн від держави за програмою "єПідтримка". Кошти нараховуватимуть уже відсьогодні.
Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Отримати кошти можна, навіть якщо ви вже отримали 1000 грн єПідтримки за вакцинацію. Також отримати 6500 грн єПідтримки зможуть і невакциновані українці", – наголошують у Мінцифри.
Хто отримає 6500 грн єПідтримки:
- наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ
- ФОП усіх груп
Області, де наразі працюватиме послуга:
- Чернігівська,
- Сумська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська,
- Житомирська,
- Одеська,
- Волинська,
- Київська
- Київ.
Щоб отримати 6500 грн:
- авторизуйтеся в Дії та виберіть послугу "єПідтримка"
- оберіть картку "єПідтримка". Якщо у вас її ще немає — тут ви можете дізнатися, як її оформити.
- натисніть «Отримати допомогу»
- очікуйте зарахування коштів
У програмі беруть участь усі банки, які підключені до єПідтримки: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.