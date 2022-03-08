​Мешканці областей із зони бойових дій можуть відсьогодні отримати 6500 грн єПідтримки

Отримати гроші можна, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію або не вакцинувалися.

В областях, де ведуться найактивніші бойові дії, українці зможуть отримати 6500 грн від держави за програмою "єПідтримка". Кошти нараховуватимуть уже відсьогодні.

Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Отримати кошти можна, навіть якщо ви вже отримали 1000 грн єПідтримки за вакцинацію. Також отримати 6500 грн єПідтримки зможуть і невакциновані українці", – наголошують у Мінцифри.

Хто отримає 6500 грн єПідтримки:

наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ

ФОП усіх груп

Області, де наразі працюватиме послуга:

Чернігівська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Миколаївська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Житомирська,

Одеська,

Волинська,

Київська

Київ.

Щоб отримати 6500 грн:

авторизуйтеся в Дії та виберіть послугу "єПідтримка"

оберіть картку "єПідтримка". Якщо у вас її ще немає — тут ви можете дізнатися, як її оформити.

натисніть «Отримати допомогу»

очікуйте зарахування коштів

У програмі беруть участь усі банки, які підключені до єПідтримки: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.