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Україна оголосила режим тиші для евакуації із Сум з 9:00 8 березня, – Верещук

Погоджено один маршрут. Росія намагатиметься змусити людей поїхати іншим шляхом.

Україна оголосила режим тиші для евакуації із Сум з 9:00 8 березня, – Верещук
Фото: скрин відео

Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджено з РФ в офіційному листі до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Тобто документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми як сторона, з якою погоджувалося відкриття гуманітарного коридору", – зазначила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Маршрут гуманітарного коридору для евакуації людей один: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися. 

"Ми вже маємо інформацію, що російська сторона запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом. Не погодженим і небезпечним. Закликаємо російську сторону не вдаватися до маніпулятивних дій і виконати обіцянку, яка зафіксована документально", – сказала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про евакуацію із Сум до Полтави цивільних мешканців, зокрема іноземних студентів, зокрема з Індії та Китаю, а також доставку гуманітарних вантажів – продуктів харчування та вкрай необхідних ліків.

Українська сторона готова повністю забезпечити безпеку по всьому маршруту. Домовлено про початок режиму тиші о 9:00 за київським часом. Часові рамки гуманітарного коридору – з 9:00 до 21:00 8 березня.

Колона з гумвантажем рухатиметься до Сум за маршрутом Лохвиця - Андріяшівка - Ромни - Недригайлів - Суми. Реальне припинення вогню за маршрутом доставки гумдопомоги стане сигналом для початку безпечної евакуації людей.

Домовлено, що о 10:00 перша колона має почати рух з міста Суми. Слідом за колоною рухатиметься цивільне населення на власному автотранспорті.

Так само Україна надсилала російській стороні та Червоному Хресту розроблені маршрути для гуманітарних коридорів: Волноваха – Запоріжжя, Маріуполь – Запоріжжя, Київ та Київська область у напрямку Західної України, а також Харків і Харківська область у напрямку Західної України.

"Закликаємо Росію невідкладно погодити вказані маршрути і забезпечити сталий режим припинення вогню за цими маршрутами", – наголосила Ірина Верещук.

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