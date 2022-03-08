Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджено з РФ в офіційному листі до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Тобто документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми як сторона, з якою погоджувалося відкриття гуманітарного коридору", – зазначила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Маршрут гуманітарного коридору для евакуації людей один: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися.

"Ми вже маємо інформацію, що російська сторона запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом. Не погодженим і небезпечним. Закликаємо російську сторону не вдаватися до маніпулятивних дій і виконати обіцянку, яка зафіксована документально", – сказала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про евакуацію із Сум до Полтави цивільних мешканців, зокрема іноземних студентів, зокрема з Індії та Китаю, а також доставку гуманітарних вантажів – продуктів харчування та вкрай необхідних ліків.

Українська сторона готова повністю забезпечити безпеку по всьому маршруту. Домовлено про початок режиму тиші о 9:00 за київським часом. Часові рамки гуманітарного коридору – з 9:00 до 21:00 8 березня.

Колона з гумвантажем рухатиметься до Сум за маршрутом Лохвиця - Андріяшівка - Ромни - Недригайлів - Суми. Реальне припинення вогню за маршрутом доставки гумдопомоги стане сигналом для початку безпечної евакуації людей.

Домовлено, що о 10:00 перша колона має почати рух з міста Суми. Слідом за колоною рухатиметься цивільне населення на власному автотранспорті.

"Закликаємо Росію невідкладно погодити вказані маршрути і забезпечити сталий режим припинення вогню за цими маршрутами", – наголосила Ірина Верещук.