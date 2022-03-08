Окупанти створили гуманітарну катастрофу в Бучанському районі Київщини, - ДСНС

На території цих населених пунктів розгорнуто російські блокпости, ведуться бойові дії, здійснюється обстріл житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Найскладніша ситуація з роботою систем життєзабезпечення людей зараз складається в Бучанському районі Київської області.

Про це йдеться у зведенні ДСНС від 8 березня.

"На даний час найскладніша ситуація в Бучанському районі Київської області. Ситуація в населених пунктах Бучанського району неконтрольована української владою, окупантами створено гуманітарну катастрофу. Доступ до населених пунктів відсутній (Буча, Ворзель, Ірпінь, Михайлівська Рубежівка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Нове Залісся, Красний Ріг, Макарів, Миколаївка, Колонщина, Копилів, Северинівка, Березівка, Плахтянка, Червона Гірка, Гавронщина, Немішаєво, Микуличі, Пороскотень, Клавдієво-Тарасове, Мила, Гурівщина) у зв’язку з окупацією загарбниками", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ДСНС, на території цих населених пунктів розгорнуто російські блокпости, ведуться бойові дії, здійснюється обстріл житлових будинків та об’єктів інфраструктури. За інформацією місцевих мешканців, окупанти здійснюють мародерство, вбивства, ґвалтування цивільного населення, проводять паспортний контроль наших громадян.

Протягом майже тижня в населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення, окупанти блокують усі можливі шляхи для підвезення води, продуктів харчування та медикаментів. За оперативною інформацією, потребують евакуації близько 4 400 осіб, які перебувають у захисних спорудах, підвальних приміщеннях житлових будинків, об’єктах, дачних кооперативах і під завалами.

Як уточнили у відомстві, також складна гуманітарна ситуація спостерігається у зв’язку з оточенням міст окупантами та відсутністю зелених коридорів, зокрема:

Донеччина – у містах Маріуполь і Волноваха в оточенні відсутнє електропостачання та зв'язок.

Луганщина – Лисичанськ, Сватове, Старобільськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк (від населення надходять звернення щодо відсутності продуктів харчування).

Запорізька область – у зв’язку з оточенням м. Енергодар можливе ускладнення гуманітарної ситуації.

Херсонська область – у зв’язку з оточенням населених пунктів Херсон, Каховка, Нова Каховка, Берислав можливе ускладнення гуманітарної ситуації.

Нагадаємо, що 8 березня російська армія знову обстріляла Бучу Київської області. Місто перебуває в "облоговому становищі".

Також відомо, що на Київщині російські окупанти блокують допомогу мирним мешканцям.

6 березня Бучанська міськрада звернулася до керівництва Київської ОДА та Міністерства оборони із закликом врятувати жителів громади.