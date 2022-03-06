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На Київщині російські окупанти блокують допомогу мирним мешканцям

Ворог обстрілює мирне населення.

На Київщині російські окупанти блокують допомогу мирним мешканцям
Фото: Національна поліція України

Окупанти блокують можливість допомогти мирним мешканцям на Київщині, які потерпають від перебування в місцях бойових дій.

Про це повідомив очільник Київської ОДА Олексій Кулеба.

"Гуманітарна ситуація на Київщині гірша, ніж у Маріуполі та інших містах. Ворог блокує можливість надати допомогу та обстрілює мирне населення! Ми робимо все, аби якнайшвидше надати допомогу!" - йдеться в повідомленні.

За словами очільника ОДА, якщо людям потрібна допомога або вони можуть її надати, то треба звертатися за номером: +380 (44) 363 07 34.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія зосередила основні зусилля на спробі оточити Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

Найбільш небезпечними напрямками в Київській області лишаються Буча-Ірпінь-Гостомель, Макарів і північ Вишгородського району.

6 березня російські війська цілеспрямовано обстріляли з мінометів 122 калібру міст в Ірпені Київської області, через який мирні люди намагаються евакуюватися з міста. Серед жертв є діти. 

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