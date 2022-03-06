В окупованому Генічеську, що на березі Азовського моря та озера Сиваш, біля кордону з АР Крим, у Херсонській області, відбувається мітинг проти російських окупантів.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

Люди вийшли ходою з українськими прапорами. Йдуть по центру міста. Співають гімн України. З натовпу постійно лунають гасла проти російських окупантів: "Генічеськ - Україна!", "Путін - х@ло!", "Рускій корабль - іді нах@й!", "Окупанты - пошли вон!".

Також учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання захисників України, які загинули в результаті нападу Росії на Україну.