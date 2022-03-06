У Гавришівці Вінницької області Росія вчинила ракетний напад на військовий обʼєкт.
Про це у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
"Унаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було попадання у військовий обʼєкт. Працюють служби ДСНС", – заявив він.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що вдарили по аеродрому.
Нагадаємо, кілька днів тому у Вінницькій області затримали диверсанта. Він був перевдягнутий у старий цивільний одяг і нібито шукав церкву та священника, у якого працював. Однак насправді він виявився російським військовим.