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На Вінниччині ворог вдарив по аеродрому Гавришівки

На місце виїхали працівники ДСНС. 

У Гавришівці Вінницької області Росія вчинила ракетний напад на військовий обʼєкт. 

Про це у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. 

"Унаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було попадання у військовий обʼєкт. Працюють служби ДСНС", – заявив він. 

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що вдарили по аеродрому. 

Нагадаємо, кілька днів тому у Вінницькій області затримали диверсанта. Він був перевдягнутий у старий цивільний одяг і нібито шукав церкву та священника, у якого працював. Однак насправді він виявився російським військовим. 

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