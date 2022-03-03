У Козятині затримали диверсанта, який нібито шукав церкву та священника, в якого працював

Працівник Козятинського вагонного депо разом із членом територіальної оборони затримали диверсанта. Він був перевдягнутий у старий цивільний одяг і нібито шукав церкву та священника, у якого працював.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

"При огляді особи було виявлено записку, яка підтверджує, що він є військовим збройних сил Російської Федерації. Цю особу було затримано", – сказано в повідомленні.

Напередодні повідомляли, що в поїзді з Маріуполя пасажири затримали диверсанта, який спробував агітувати за "рускій мір" і проти "бендерівців". Це сталося, коли потяг прямував Львівщиною. Чоловіка передали правоохоронцям в Дубно.