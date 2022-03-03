Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Українська делегація їде на переговори з Росією
Українська делегація їде на переговори з Росією
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Козятині затримали диверсанта, який нібито шукав церкву та священника, в якого працював

Чоловік у старому цивільному одязі виявився російським військовим.

У Козятині затримали диверсанта, який нібито шукав церкву та священника, в якого працював
Фото: Вікіпедія

Працівник Козятинського вагонного депо разом із членом територіальної оборони затримали диверсанта. Він був перевдягнутий у старий цивільний одяг і нібито шукав церкву та священника, у якого працював.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

"При огляді особи було виявлено записку, яка підтверджує, що він є військовим збройних сил Російської Федерації. Цю особу було затримано", – сказано в повідомленні.

Напередодні повідомляли, що в поїзді з Маріуполя пасажири затримали диверсанта, який спробував агітувати за "рускій мір" і проти "бендерівців". Це сталося, коли потяг прямував Львівщиною. Чоловіка передали правоохоронцям в Дубно.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також