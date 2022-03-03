Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб

Ворог може здійснити чергову спробу оточити Харків з півдня.

Станом на полудень 3 березня окупанти продовжують використовувати мирне населення України як живий щит, беручи заручників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Усупереч нормам Міжнародного гуманітарного права ворог використовує під час бомбардувань касетні та осколкові боєприпаси великої потужності. По населених пунктах окупанти активно застосовують реактивні системи залпового вогню “Град”, “Смерч” та “Ураган”.

На Волинському напрямку ворог силами до двох БТГр перейшов до оборонних дій і намагається утриматися на рубежі Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.

На Поліссі окупанти зосередили основні зусилля на Київському напрямку, зазнають втрат в особовому складі та техніці, але не полишають спроб блокувати КИЇВ з північного та північно-західного напрямків.

На напрямку Коростеня противник зазнав значних втрат і зупинився. Наступальних дій не здійснює.

На Сіверщині противник силами 41 загальновійськової армії, 90 танкової дивізії Центрального військового округу ЗС РФ на напрямку ЧЕРНІГІВ – КИЇВ силами до п'яти БТГр, двох ТГр РВіА намагається утриматись у районах населених пунктів Любеч, Мена. Одночасно силами двох БТГр просувається в напрямку Коцюбинське – Гончарівське (Київ).

Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Для відновлення наступу в напрямку Києва введено додатково одну БТГр.

7 БТГр, 3 ТГр РВіА, ТГр РХБз 6 загальновійськової армії Центрального воєнного округу ЗС РФ, 2 загальновійськова армія ЗС РФ продовжують спроби відновити наступальні дії на Ніжинському та Прилуцькому напрямках.

На напрямку ПЕРЕМОГА – БРОВАРИ висуваються до двох БТГр зі складу 2 загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ.

На Слобожанщині ворожі війська зі складу 1-ї танкової армії ЗС РФ, 6-ї та 20-ї загальновійськової армії після незаконного перетину державного кордону України зупинені на рубежі в районах населених пунктів ОХТИРКА, БОГОДУХІВ, ЧУГУЇВ, ШЕВЧЕНКОВЕ.

На Сумському напрямку до двох БТГр зі складу 200 омсбр (14 АК ПФ) та 90 (до двох БТГр) продовжує утримувати в облозі населені пункти СУМИ, ЛЕБЕДИН та ОХТИРКА.

На Харківському напрямку противник силами до шести БТГр був змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр, імовірно, здійснить чергову спробу оточити ХАРКІВ з півдня.

На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на ІЗЮМ та закріпитись на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій – продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.

На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога недосяжні.

На Таврійському напрямку противник здійснив введення частини оперативних резервів – до БТГр, намагається продовжити наступ у напрямку ЗАПОРІЖЖЯ, частиною сил – на МАРІУПОЛЬ.

Корабельні групи Чорноморського, Північного та Балтійського флотів активно проводять демонстраційні дії.

На Сумщині підрозділи Збройних сил України передовою групою вийшли рубежі по лінії Державного кордону Сумської області.