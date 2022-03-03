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Комітет Ради підтримав посилення кримінальної відповідальності за мародерство

Також пропонується зняти всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням.

Комітет Ради підтримав посилення кримінальної відповідальності за мародерство
Андрiй Осадчук
Фото: goloszmin.org

Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України підтримав суттєве посилення кримінальної відповідальності за мародерство та зняття всіх обмежень на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав народний депутат фракції “Голос” Андрій Осадчук

Ці норми передбачені у законопроєктах про внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану і про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України.

“Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України щойно одностайно проголосував за суттєве посилення кримінальної відповідальності за мародерство”, – написав він. 

За його словами, також депутати запропонували “зняти всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії РФ/іншої країни, на час воєнного стану”.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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