Комітет Ради підтримав посилення кримінальної відповідальності за мародерство

Також пропонується зняти всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням.

Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України підтримав суттєве посилення кримінальної відповідальності за мародерство та зняття всіх обмежень на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав народний депутат фракції “Голос” Андрій Осадчук.

Ці норми передбачені у законопроєктах про внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану і про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України.

“Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України щойно одностайно проголосував за суттєве посилення кримінальної відповідальності за мародерство”, – написав він.

За його словами, також депутати запропонували “зняти всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії РФ/іншої країни, на час воєнного стану”.