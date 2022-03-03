Данілов: прикордонники і ЗСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині, найгарячішим напрямком був Одеський

Протягом доби російським окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків, наступ було зупинено.

Прикордонники 5 прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, протягом доби російським окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків, наступ було зупинено.

“Усвідомивши провал свого плану “Барбароса-2022” і зіткнувшись з високоефективною діяльністю українських військових і ТрО, Кремль пішов на зміну тактики, почавши масовані обстріли житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури у десятках міст, таких як Київ, Чернігів, Херсон, Харків, зокрема, з використанням забороненого Женевською конвенцією озброєння. Масовою стала тактика нічних російських обстрілів житлових кварталів великих міст”, – зазначив він.

Найгарячіший напрямок доби – Одеський. “Але і тут, як і по всій Україні, окупанта чекають не з квітами, а з вогнем, барикадами і коктейлем “Спротив”. Одеса – це Україна!” – йдеться в повідомленні.

Місто Київ продовжує героїчно тримати оборону. Тривають заходи з виявлення та знищення ДРГ окупанта.

Російські сили деморалізовані, а українські з кожним днем усе більш мотивовані, додав Данілов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що через мужній спротив українців окупанти були змушені змінити тактику. Ракетно-бомбові удари Росії по українських містах – це зізнання, що вони не змогли зробити нічого суттєвого на землі. Усі лінії нашої оборони збережені.