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Мінус один: українські військові збили біля Волновахи російський бомбардувальник

Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення.

Підрозділ протиповітряної оборони Об’єднаних сил у районі Волновахи на Донеччині збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

"Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34”, – йдеться у повідомленні.

Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. 

Нагадаємо, 28 лютого українські захисники збили російський літак, який обстрілював Сартану і Маріуполь.

Сьогодні вранці Су-30 збили над Ірпенем. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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