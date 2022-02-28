За учора цей літак здійснив чотири обстріли.

Українські захисники збили російський літак, який обстрілював Сартану і Маріуполь.

Про це повідомив мер міста мер Маріуполя Вадим Бойченко, - інформація прозвучала в ефірі Суспільного.

"Наші шановні військові – Збройні сили України, Національна гвардія та полк "Азов" знищили ворожий літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя. Слава нашим захисникам! Слава нашим героям! Слава Україні!", – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія вчинила черговий авіаналіт на селище Сартана біля Маріуполя на Донеччині.