У Києві заборонили займати смугу громадського транспорту, порушників вважатимуть диверсантами

У Києві заборонили займати смугу громадського транспорту. Автівки, що рухаються цією смугою, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп.

Реагування буде відповідним, повідомили на офіційному каналі КМДА в Telegram.

"Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги! Місто живе в умовах воєнного стану. Зберігайте спокій та не наражайте себе на небезпеку", – закликали в міській адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні з ранку в столиці скасували посилену комендантську годину. Тепер вона діє щодня з 22 години по 7 ранку. В цей час перебувати на вулицях заборонено, окрім часу, коли лунає повітряна тривога, і тільки для того, щоб пройти в укриття. Їздити власним транспортом у комендантську годину заборонено також.

У столиці тривають вуличні бої практично в кожному районі міста. Метрополітен відновив роботу в режимі перевезень, але з обмеженнями. На "червоній лінії" поїзду курсують від ст. "Шулявська" до ст. "Університет", на "синій" – від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

"Зелена лінія" – від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір". Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.Станції метро також продовжують працювати як укриття.

Містян просять не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

Зараз лікарні Києва працюють у режимі воєнного часу. Вони приймають тих, хто самостійно звернувся за екстренною допомогою, а також тих, кого привозять швидкі. Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. Кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського, 12.