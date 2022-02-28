Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві заборонили займати смугу громадського транспорту, порушників вважатимуть диверсантами

Їздити цією смугою можуть винятково авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги. 

У Києві заборонили займати смугу громадського транспорту, порушників вважатимуть диверсантами
Фото: Макс Требухов

У Києві заборонили займати смугу громадського транспорту. Автівки, що рухаються цією смугою, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп.

Реагування буде відповідним, повідомили на офіційному каналі КМДА в Telegram.

"Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги! Місто живе в умовах воєнного стану. Зберігайте спокій та не наражайте себе на небезпеку", – закликали в міській адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні з ранку в столиці скасували посилену комендантську годину. Тепер вона діє щодня з 22 години по 7 ранку. В цей час перебувати на вулицях заборонено, окрім часу, коли лунає повітряна тривога, і тільки для того, щоб пройти в укриття. Їздити власним транспортом у комендантську годину заборонено також.

У столиці тривають вуличні бої практично в кожному районі міста. Метрополітен відновив роботу в режимі перевезень, але з обмеженнями. На "червоній лінії" поїзду курсують від ст. "Шулявська" до ст. "Університет", на "синій" – від ст. "Героїв Дніпра"  до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

"Зелена лінія" –  від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір". Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.Станції метро також продовжують працювати як укриття. 

Містян просять не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

Зараз лікарні Києва працюють у режимі воєнного часу. Вони приймають тих, хто самостійно звернувся за екстренною допомогою, а також тих, кого привозять швидкі. Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. Кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського, 12.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також