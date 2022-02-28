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"Ляпіс" Сергій Михалок записав звернення до білорусів: "Тікайте, бл&, в ліси"

"Усі, хто сюди приїде, будуть лежати в землі, а потім горіти в пеклі".

"Ляпіс" Сергій Михалок записав звернення до білорусів: "Тікайте, бл&, в ліси"

Білоруський музикант Сергій Михалок, лідер музичних гуртів “Ляпіс-98” і Brutto, а також колишній учасник групи “Ляпис Трубецкой”, опублікував звернення до білорусів

У ньому він закликав білоруських військових не воювати проти України: “Білоруси! Боягуз і зрадник Батьківщини Лукашенко, засцявши, здав нашу країну божевільному тирану Путіну. Ці два гандони використовують територію Білорусі для того, щоб атакувати братню Україну. Саме з нашої території ідуть танки, летять ракети в бік братнього народу. І зараз відбувається ще страшніше: тепер хочуть послати сюди на вірну смерть наших воїнів. Які нічого не розуміють, їм розповідають про якихось нацистів".

"Вони всі тут умруть, тому що армія України, ЗСУ, – це найсильніша армія у світі, – йдеться у зверненні (Михалок зараз живе в Україні. - LB.ua). – Усі, хто сюди приїде, будуть лежати в землі, а потім горіти в пеклі. Поки не пізно, я закликаю: саботуйте будь-які накази, тікайте в ліси, сидіть вдома, бухайте. Усі, будь-яка людина, не виконуйте нічого. Тому що все, що зараз відбувається, це злочин перед людством, це злочин, бл&, перед Господом богом, на&уй. Куди ви лізете? Одумайтеся, поки не пізно". 

Нагадаємо, 27 лютого в Білорусі пройшов "референдум", на якому розглядали зміни до конституції країни. Серед змін — відсутність вказівки на без'ядерний і нейтральний статус країни.

За різними джерелами, існує дуже велика вірогідність того, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь (РБ) ухвалить рішення про участь своїх збройних сил у війні, що веде Російська Федерація проти України. Це означатиме задіяння всіх сил і засобів збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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