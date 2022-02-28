Ситуація в регіонах станом на 8:00

Офіс президента оприлюднив зведення по регіонах станом на 8 годину ранку.
Житомирщина: цілу ніч сирени. Загалом ситуація контрольована.
Кіровоградщина: ніч пройшла відносно спокійно.
Волинь: тихо. Повітряних тривог не було.
Херсон: у місті ніч була тиха. У Каховці "гради" сильні!
Запорізька область: Бердянськ окуповано.
Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, іншого поранено. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.
Рівне: Сьогодні вперше з початку війни в місті не було вранці повітряної тривоги.
Вінниця: відносно спокійно.
Хмельницький: Спокійно. Але була повітряна тривога. Область прийняла 20 тисяч людей, в тому числі тих, хто перебував транзитом.
Черкаси: останній відбій повітряної тривоги був о 3 ранку. Відтоді спокійно. Уранці в Черкасах — повітряна тривога.
Полтава: відносно тихо.
У Чернівцях вночі вперше була повітряна тривога.
Луганщина: ніч відносно спокійна. Ранок — дванадцять одиниць техніки, з них чотири танки, рушили у бік Сватового. Повітряна тривога.
Донеччина: тяжкі бої за Маріуполь і Волноваху.
Тернопіль: спокійно.
Одеса: ніч у місті відносно спокійна. Ситуація в області під контролем ЗСУ.
Івано-Франківськ: ситуація спокійна.
Миколаївщина: кілька разів у ночі була тривога, загалом ситуація стабільна.
Дніпро: відносно тихо, ситуація контрольована.
Харківщина: всю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста. Місто під контролем.
Київщина: повітряні тривоги. Гаряче було під Ірпенем, на Вишгородському напрямі, обстріли. Ситуація контрольована ЗСУ.
Львівщина: ситуація спокійна.
Нагадаємо, за даними Генштабу, темпи наступальної операції ворога знизилися.