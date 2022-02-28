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Ситуація в регіонах станом на 8:00

У більшості регіонів ситуація спокійна та контрольована.

Ситуація в регіонах станом на 8:00

Офіс президента оприлюднив зведення по регіонах станом на 8 годину ранку.

Житомирщина: цілу ніч сирени. Загалом ситуація контрольована. 

Кіровоградщина: ніч пройшла відносно спокійно. 

Волинь: тихо. Повітряних тривог не було.

Херсон: у місті ніч була тиха. У Каховці "гради" сильні!

Запорізька область: Бердянськ окуповано.

Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, іншого поранено. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.

Рівне: Сьогодні вперше з початку війни в місті не було вранці повітряної тривоги.

Вінниця: відносно спокійно.

Хмельницький: Спокійно. Але була повітряна тривога. Область прийняла 20 тисяч людей, в тому числі тих, хто перебував транзитом.

Черкаси: останній відбій повітряної тривоги був о 3 ранку. Відтоді спокійно. Уранці в Черкасах — повітряна тривога.

Полтава: відносно тихо.

У Чернівцях вночі вперше була повітряна тривога.

Луганщина: ніч відносно спокійна. Ранок — дванадцять одиниць техніки, з них чотири танки, рушили у бік Сватового. Повітряна тривога.

Донеччина: тяжкі бої за Маріуполь і Волноваху.

Тернопіль: спокійно.

Одеса: ніч у місті відносно спокійна. Ситуація в області під контролем ЗСУ.

Івано-Франківськ: ситуація спокійна. 

Миколаївщина: кілька разів у ночі була тривога, загалом ситуація стабільна.

Дніпро: відносно тихо, ситуація контрольована.

Харківщина: всю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста. Місто під контролем.

Київщина: повітряні тривоги. Гаряче було під Ірпенем, на Вишгородському напрямі, обстріли. Ситуація контрольована ЗСУ.

Львівщина: ситуація спокійна.

Нагадаємо, за даними Генштабу, темпи наступальної операції ворога знизилися.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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