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МОЗ відкрило контакт-центр для медичних потреб лікарень та громадян

Міністерство охорони здоровʼя збирає запити щодо потреб у ліках, медичних виробах і ЗІЗ

МОЗ відкрило контакт-центр для медичних потреб лікарень та громадян

В Україні працює контакт-центр для збору інформації про медичні потреби громадян та лікарень. Про це інформує Міністерство охорони здоровʼя. 

Дзвінки та запити щодо критичних потреб здійснюються за номером 0 800 60 20 19.

Від лікарень приймаються запити на лікарські засоби, вироби медичного призначення, потреби в кисні, бронежилетах для екстреної допомоги чи інших потребах для термінового реагування;

Від громадян приймаються запити щодо проблемних питань із забезпеченням інсулінами чи іншими лікарськими засобами в аптечних закладах.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров’я опублікували інструкцію, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві. 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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