МОЗ відкрило контакт-центр для медичних потреб лікарень та громадян

В Україні працює контакт-центр для збору інформації про медичні потреби громадян та лікарень. Про це інформує Міністерство охорони здоровʼя.
Дзвінки та запити щодо критичних потреб здійснюються за номером 0 800 60 20 19.
Від лікарень приймаються запити на лікарські засоби, вироби медичного призначення, потреби в кисні, бронежилетах для екстреної допомоги чи інших потребах для термінового реагування;
Від громадян приймаються запити щодо проблемних питань із забезпеченням інсулінами чи іншими лікарськими засобами в аптечних закладах.
Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров’я опублікували інструкцію, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.