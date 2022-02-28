МОЗ відкрило контакт-центр для медичних потреб лікарень та громадян

Міністерство охорони здоровʼя збирає запити щодо потреб у ліках, медичних виробах і ЗІЗ

В Україні працює контакт-центр для збору інформації про медичні потреби громадян та лікарень. Про це інформує Міністерство охорони здоровʼя.

Дзвінки та запити щодо критичних потреб здійснюються за номером 0 800 60 20 19.

Від лікарень приймаються запити на лікарські засоби, вироби медичного призначення, потреби в кисні, бронежилетах для екстреної допомоги чи інших потребах для термінового реагування;

Від громадян приймаються запити щодо проблемних питань із забезпеченням інсулінами чи іншими лікарськими засобами в аптечних закладах.