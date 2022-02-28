Ситуація в Києві контрольована, - командувач оборони

Колони російських військ неодноразово намагались штурмувати околиці Києва, але їхнє пересування знаходились під контролем. В столиці наразі ситуація контрольована. Про це заявив командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - заявив командувач Сухопутних військ ЗС України, командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що угруповання військ оборони м. Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці. Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ. Киян просили цю ніс провести в укриттях.