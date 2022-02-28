Google заборонить доходи від реклами для російських державних ЗМІ

Раніше таке рішення ухвалив YouTube.

Google більше не дозволятиме російським державним ЗМІ розміщувати рекламу після аналогічного рішення, ухваленого в суботу дочірньою компанією YouTube, повідомляє телеканал CNN.

«У відповідь на війну в Україні ми зупиняємо монетизацію Google російських державних ЗМІ на наших платформах, - йдеться у заяві Google. — Ми активно стежимо за новими подіями і за потреби зробимо подальші кроки».

У п'ятницю Meta, материнська компанія Facebook, заявила, що призупинить можливість російських державних ЗМІ розміщувати рекламу та монетизувати її на своїх платформах.