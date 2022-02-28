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Кулеба до росіян: "Путін втягнувся у війну, а розплачуєтесь за неї ви"

Україна ні на кого не нападала і не планує нападати, ми хочемо жити в мирі.

Кулеба до росіян: "Путін втягнувся у війну, а розплачуєтесь за неї ви"
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до росіян через війну, що розв'язав Путін проти України. Глава МЗС попередив росіян про наслідки, які чекають на них та їх країну, через рішення агресора. Це звернення опубліковане в мережі Instagram

"Українці не хотіли цієї війни, але українці будуть воювати за свою землю, за свої будинки. І в нас вже розгорнулася справжня народна війна. Кожен бере в руки зброю і захищає свою країну. Путін втягнувся у війну, а розплачуєтеся за неї ви. Увесь світ об'єднася, щоб підтримати Україну. У Путіна гроші не закінчаться, в нього все буде добре. А курс рубля в обміннику полетів у прірву. 

Міністр також повідомив, як запроваджені санкції вплинуть на життя кожного звичайного росіянина. 

"Російські банки відключаються від міжнародних систем фінансування і ви не зможете навіть своїми картками розрахуватися", - зазначив Кулеба. Небо в Європі закрите, ви не зможете сісти на літак і полетіти у відпустку, щоб подивитися світ. І це тільки початок, далі буде гірше…На жаль, страждати від цієї війни доведеться вам, не кажучи про загиблих росіян на території України, які повернуться додому у мішках", - наголосив Кулеба.

Водночас глава МЗС вкотре наголосив: Україна ні на кого не нападала і хоче миру.

"Україна ні на кого не нападала і не планує нападати, ми хочемо жити в мирі, але для цього Путін повинен зупинити війну і знищення російської економіки, яке вже почалося і від якого постраждаєте ви. Рятуйте свою країну, вимагайте від Путіна зупинити війну", - зазначив він.

За словами українського міністра, це лише початок і далі на росіян чекає інфляція, економіка поповзе вниз, ціни виростуть.

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