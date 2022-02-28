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Поляки вірять, що після України Путін нападе на них, - опитування

Люди з вищою освітою більше вірять у високий ризик нападу на Польщу, ніж ті, хто декларує початкову освіту.

Поляки вірять, що після України Путін нападе на них, - опитування
Американсько-польські військові навчання
Фото: ispc.org.ua

74% поляків вважають вірогідність нападу Росії на Польщу "високою" чи "середньою", свідать результати опитування, проведеного Інститутом ринкових і соціальних досліджень IBRiS 25 лютого 2022 року – тобто на другий день російської агресії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

IBRiS поставив полякам таке запитання: "Наскільки за шкалою від 0 до 10 ви б оцінили ризик того, що Польща може стати об’єктом прямого нападу Росії?" "0" означало, що такої можливості не було, а "10" означало, що напад на Польщу обов’язково відбудеться.

На "низький чи ні" ризик такого сценарію вказали понад 25% респондентів. Проте "середній ризик" помічає кожен другий респондент (51%). Також більше 23% респондентів сприймають цей ризик як "високий або дуже високий".

Показово, що серед респондентів від 18 до 29 років "високий або дуже високий" ризик нападу вважають аж 65% респондентів.

Дюди з вищою освітою більше вірять у високий ризик нападу Росії на Польщу (29%), ніж ті, хто декларує початкову (12%). Також є різниця в оцінках між виборцями опозиції (29% вважають вірогідність такого ризику високою) та правлячої партії (13%).

Нагадаємо, ще на початку лютого, згідно з опитуванням, 60% європейців підтримували захист України з боку ЄС і НАТО в разі вторгнення РФ. Дослідження у семи країнах провела Європейська рада з міжнародної політики (ECFR).

Після того як російська армія атакувала українські міста, ЄС підтримує Україну і вперше надасть летальну зброю третій країні на 450 млн євро. Також Євросоюз посилить санкції проти Кремля.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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