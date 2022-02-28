Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
Міноборони показало нове відео з полоненими росіянами
Міноборони показало нове відео з полоненими росіянами
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
ГоловнаСуспільствоВійна

Від рук окупанта вже загинули 16 дітей, - Залужний

Триває четверта доба опору вторгненню Росії в Україну.

Від рук окупанта вже загинули 16 дітей, - Залужний
Фото: Пресслужба ДСНС Київської області

Від початку вторгнення російських військ на територію України від рук окупантів загинули 16 дітей. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

Крім того, Залужний розповів, що окупанти використали оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер” і вдарили по мирному Житомиру. Також російські військові переодягаються у форму ЗСУ та використовують машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності.

«Використовує жінок і дітей як живий щит. Гатить з важкого озброєння по житлових об’єктах. У пекло війни посилає строковиків. Впритул розстрілює автомобіль з родиною. Від початку відкритої збройної агресії від рук окупанта вже загинули 16 дітей. Ми цього ніколи не пробачимо!» - написав Залужний.

Головнокомандувач додав, що лише за чотири дні спротиву українці продемонстрували, як далеко відійшли від Росії ментально.

«Ми вже перемогли!»

Нагадаємо, що Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. 

Таке рішення ухвалено у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ і небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності, повідомили в пресслужбі НБУ

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708. 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також