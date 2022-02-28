Від рук окупанта вже загинули 16 дітей, - Залужний

Від початку вторгнення російських військ на територію України від рук окупантів загинули 16 дітей. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Крім того, Залужний розповів, що окупанти використали оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер” і вдарили по мирному Житомиру. Також російські військові переодягаються у форму ЗСУ та використовують машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності.

«Використовує жінок і дітей як живий щит. Гатить з важкого озброєння по житлових об’єктах. У пекло війни посилає строковиків. Впритул розстрілює автомобіль з родиною. Від початку відкритої збройної агресії від рук окупанта вже загинули 16 дітей. Ми цього ніколи не пробачимо!» - написав Залужний.

Головнокомандувач додав, що лише за чотири дні спротиву українці продемонстрували, як далеко відійшли від Росії ментально.

«Ми вже перемогли!»

Нагадаємо, що Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

Таке рішення ухвалено у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ і небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності, повідомили в пресслужбі НБУ.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708.