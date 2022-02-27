"Інформація про те, що Київ оточено, - брехня та маніпуляція", - речниця Кличка

Мер столиці говорив в інтерв'ю Associated Press, що зараз небезпечно евакуювати населення.

Мер Києва Віталій Кличко не заявляв, що столиця "оточена російськими окупантами, а цивільних осіб неможливо евакуювати".

"Росія продовжує воювати проти України не тільки військовою зброєю, а й інформаційно. Створюють фальшиві сторінки представників влади, маніпулюють інформацією, створюючи якісь легенди. Сьогодні створили клон моєї сторінки в інстаграмі. Ввечері російські інтернет-видання розповсюдили інформацію з посиланням на мене, що Київ нібито оточений і евакуація людей неможлива. І дивно, що це розпочали ширити українські телеграм-канали… Не вірте брехні! Довіряйте інформації тільки з офіційних джерел. Усі разом, згуртувавшись, ми вистоїмо. Україна переможе! Слава нашій армії, слава нашим громадянам! Слава Україні!" - написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Прессекретарка міського голови Оксана Зинов'єва розповіла "НВ", що сьогодні ЗМІ поширили нібито заяву Кличка в інтерв'ю Associated Press про те, що Київ оточено та людей неможливо евакуювати.

Вона пояснила, що Кличко дійсно давав інтерв'ю Associated Press, але в ньому він говорив, що зараз небезпечно евакуювати населення.

"Він трохи не так сказав. Некоректна історія", - зазначила Зинов'єва і назвала повідомлення брехнею та маніпуляцією.

Нагадаємо, Кличко закликав киян провести цю ніч в укриттях. Мер Києва також висловив підтримку військовим і подякував за витримку мешканцям Ірпеня, Ворзеля, Бучі і Гостомеля, де тривають запеклі бої, бо російські окупанти рвуться до Києва.