УГКЦ надає притулок внутрішньо переміщеним особам в західних регіонах України (СПИСОК КОНТАКТІВ)

Люди можуть отримати притулок у Волинській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Українська греко-католицька церква надає притулок внутрішньо переміщеним особам, які змушені були покинути свої домівки через російську окупацію. Про це інформує пресслужба церкви.

Притулок надається у Волинській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях. Розселення організовує благодійна організація "Карітас.Україна".

Список контактів для шукачів притулку:

Карітас-Волинь (м. Нововолинськ): +380 96 384 22 19.

Карітас-Хмельницький: +38 067 557-21-28.

Карітас-Тернопіль: +380 35 252-36-84, +380 68 949-29-49.

Карітас-Чортків: +380 35 222-23-17, +380 97 777-85-23.

Карітас-Жовква: +380 97 038-04-32.

Карітас-Сокаль: +380 50 337-60-23, +380 32 572-82-79.

Карітас-Дрогобич: +380 32 442-24-58.

Карітас-Івано-Франківськ: +380 98 046-43-81.

Карітас-Коломия: +380 67 342-94-99.

Карітас-Надвірна: +380 67 799-79-25.

А також монастир отців василіан у Брюховичах: +380 98 564-52-46.

Список контактів центрів, що надають допомогу з харчами, одягом і засобами гігієни:

Карітас-Донецьк (м. Дніпро): +380 98 665-73-88, +380 95 459-55-20.

Карітас-Кам'янське: +380 99 127-41-15.

Карітас-Запоріжжя: +380 50 322-46-00.

Карітас-Полтава: +380 95 288-87-07.

Карітас-Житомир: +380 67 508-68-55.

Карітас-Волинь: +380 98 758-18-86.

Карітас-Дубно: +380 67 987-54-04.

Карітас-Бережани: +380 67 996-98-57, +380 67 705-50-92.

Карітас-Броди: +380 32 662-52-00.

Карітас-Соснівка: +380 32 494-04-04.

Карітас-Львів: +380 32 261-35-38.

Карітас-Стрий: +380 97 771-51-87.

Карітас-Борислав: +380 32 484-20-05.

Карітас-Чернівці: +380 95 021-34-03.