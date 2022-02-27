Усім, хто хоче вступити до міжнародного легіону, в'їзд в країну буде максимально спрощено.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в Україні сформовано іноземний легіон добровольців.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"До нас іде військова допомога зараз з інших країн. Сформовано іноземний легіон із добровольців з інших країн, яких дуже багато. Хоч би два легіони не довелося формувати з тих, хто зараз записується для оборони України. Наш опір стає повномасштабним", - повідомив Арестович.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також повідомив, що іноземцям, які хочуть вступити до міжнародного легіону, в'їзд в Україну буде максимально спрощено.

"Усі ці люди зараз мають законне право та правові рамки долучитися до наших військ та боротися під командуванням української армії. Усі їх вітають. І кожне посольство України, кожне генеральне консульство України відкрите надавати таким людям всю необхідну інформацію. Їхній в'їзд в Україну буде спрощено до максимально можливого ступеня", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що логістичною проблемою є те, що в крахну наразі не можна дістатися літаком, однак запевнив, що Україна допомагатиме іноземцям приїжджати та воювати, якщо вони цього хочуть.

"У минулі три дні, практично від самого початку російської агресії, ми почали отримувати багато сотень прохань від іноземців, зокрема української діаспори, які хочуть приїхати в Україну та допомогти нам захистити нашу землю. Дехто хоче зробити це, бо любить Україну і хоче її захистити, дехто розуміє, що Путін напав не лише на Україну, а на європейську безпеку та світовий порядок, і хоче захистити його, дехто має незакриті рахунки з Росією, і вони хочуть боротися конкретно з Росією, без урахування конкретних українських інтересів", - пояснив міністр.

Нагадаємо, сьогодні Греція направила Україну два літаки з військовою допомогою. Раніше Латвія відправила в Україну понад 30 вантажівок з допомогою.

27 лютого авіація Повітряних Сил Збройних сил України отримала велику партію ракет для винищувачів.

Крім того, Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням виділити $6,4 млрд на допомогу Україні у протидії повномасштабному вторгненню Росії.