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Війська Росії видихнулися і відходять на північ від Києва – Арестович

Радник голови ОП переконаний, що «противник видихся»

Війська Росії видихнулися і відходять на північ від Києва – Арестович
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

Російські війська на північному заході від Києва перейшли до тактичного відступу, щоб їх не дістала українська артилерія. 

Про це заявив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, на північно-західних околицях столиці росіяни намагалися просунутися вперед окремими групами, як у Харкові, але потрапив під вогневий опір української авіації та артилерії, у бої з територіальною обороною та механізованою бригадою.

«Частина розгромлена, частина висувається на північ і займає оборону на рубежах 15-20-40 км від Києва, щоб наша артилерія не дістала. Це означає, що вони перейшли в тактичний відступ. Принаймні на окремих ділянках», – сказав Олексій Арестович.

Радник голови ОП переконаний, що «противник видихся», а останні боєздатні частини росіяни кинули на Київ, щоб тимчасово окупувати його околиці. 

«У Харкові його (ворога, – LB.ua) оточили та розгромили, добивають. Те саме в Києві. Цей тактичний відступ показує, що і цей їх план провалився», – зазначив Олексій Арестович. 

Нагадаємо, учора високопоставлений співробітник Пентагону заявив The New York Times, що більшість із понад 150 000 російських військ, зібраних раніше на кордонах, уже воюють проти України, однак вони втратили ініціативу. 

Раніше Олексій Арестович також заявив, що «російське військове керівництво пустило в хід усі сили, які були накопичені ними на українському напрямі». 

Олег БазарОлег Базар, головний редактор LB.ua
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