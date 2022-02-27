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З'явилося відео мародерства російських окупантів

На кожному з відео видно групи мародерів у формі армії РФ.

З'явилося відео мародерства російських окупантів
Фото: Скрін з відео

З'явилося відео мародерства солдатів РФ у відділенні ПриватБанку на Херсонщині та в магазині на Сумщині.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням дані оперативної зйомки.

На відео видно, як російські окупанти, серед яких один у формі танкіста, зайшли у відділення банку. Вони відкрили касу та потягнули зі собою сейф. Відео знято в Херсонській області. 

На іншому відео, знятому у Тростянці на Сумщині, видно, як російські окупанти грабують продовольчий магазин. 

Нагадаємо, що 27 лютого в Ірпені Київської області внаслідок обстрілу російських військ загорілися три приватні житлові будинки.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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