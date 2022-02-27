Росіяни обстріляли центр Чернігова

Росіяни вдарили по центру Чернігова, снаряд влучив біля 9-поверхівки.

Про це повідомляє Суспільне Чернігів.

Скоріш за все, вони хотіли поцілити в міськраду. Так вважає секретар Чернігівської ради Олександр Ломако. Снаряд влучив у двір між обласною стоматологією і житловою 9-поверхівкою на вулиці Магістратській.

Як заявив мер міста Владислав Атрошенко у відеозверненні 27 лютого, Чернігів оборонятиметься далі, ворог уже деморалізований. Перед цим мер закликав мешканців міста готуватися до вуличних боїв.