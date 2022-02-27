Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли центр Чернігова

Окупанти хотіли поцілити в будівлю міської ради.

Росіяни обстріляли центр Чернігова
Фото: Правда Геращенко

Росіяни вдарили по центру Чернігова, снаряд влучив біля 9-поверхівки.

Про це повідомляє Суспільне Чернігів.

Скоріш за все, вони хотіли поцілити в міськраду. Так вважає секретар Чернігівської ради Олександр Ломако. Снаряд влучив у двір між обласною стоматологією і житловою 9-поверхівкою на вулиці Магістратській.

Як заявив мер міста Владислав Атрошенко у відеозверненні 27 лютого, Чернігів оборонятиметься далі, ворог уже деморалізований. Перед цим мер закликав мешканців міста готуватися до вуличних боїв. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також