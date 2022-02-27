Українців закликають повідомити знайомих білорусів про можливе задіяння їхніх збройних сил у війні проти України

За різними джерелами, існує дуже велика вірогідність того, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь (РБ) в найближчі години ухвалить рішення про участь своїх Збройних сил у війні, що веде Російська Федерація проти України. Це означатиме задіяння всіх сил і засобів збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.

Єдиною причиною такого рішення буде те, що Олександр Лукашенко повністю залежить, зокрема в питаннях власної безпеки, від президента РФ Володимира Путіна, повідомили в Центрі оборонних стратегій.

Рішення про офіційний вступ Білорусі у війну ніяк не враховує мир і дружбу між народами України та РБ, що тягнеться віками.

"Білоруси та українці не воювали один проти іншого ніколи в історії. Ми братні народи й не можемо воювати один проти іншого. Якщо це рішення буде ухвалено та реалізовано, це буде чергова трагедія історичного масштабу на руках Путіна та Лукашенка. Але будь-якого окупанта ми вбиваємо. Тому давайте зробимо все можливе, щоб через божевілля режиму Путіна білоруси та українці залишалися братніми народами", – йдеться в оголошенні Центру оборонних стратегій.

Підкреслюється, що військові Білорусі можуть не знати, куди їдуть, їхній телеефір переповнений заявами про "нацистів" в Україні. Також вони можуть не знати про величезні втрати росіян у війні проти України.

"Треба дзвонити та писати всім знайомим у РБ, говорити про це і просити не йти на війну проти українців. Матерям та дружинам – не відпускайте своїх чоловіків на загибель і воювати проти близького народу", – закликали в Центрі оборонних стратегій.

27 лютого в Білорусі проходить референдум про зміни до конституції. Питання одне: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь?" Референдум може закріпити необмежене продовження влади Лукашенка.

Нагадаємо, сьогодні українські військові збили крилату ракету, випущену окупантами по столиці України з території Білорусі. Ракета летіла на Київ. Іще з першого дня повномасштабної війни Росії проти України з білоруської території на Україну сунули ворожі війська.

Західні країни попереджають Білорусь – на неї за війну проти України чекають такі самі санкції, як проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський уранці 27 лютого оприлюднив звернення до громадян РБ, у якому закликав їх "бути білорусами, а не росіянами".