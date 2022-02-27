Росія займається терором. Вона брехала, що не чіпатиме цивільне населення України, але з перших же годин вторгнення російські війська бʼють по будинках.

Це президент Володимир Зеленський зазначив у відеозверненні 27 лютого.

"Ця ніч була тяжкою. Що вони роблять – це помста. Народ піднявся на захист своєї держави, і вони відкрили справжнє обличчя. Це терор. Вони збираються ще більше бомбити наші українські міста. Вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити. Електростанції, лікарні, дитсадки, житлові будинки – все під ударами щоденно. Те, що окупанти роблять Харкову, Києву, Одесі, Охтирці та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал", – заявив він.

Усі злочини ворога фіксують. Їх було б набагато більше, якби не українські захисники.

"Українські сили відбивають атаку, ламаючи плани ворога, блискуче виконують свою роботу. Так, це дійсно робота. Жорстка робота, фундаментальна, найголовніше – справедлива", – зазначив він.

Президент додав, що ухвалено рішення про значне підвищення виплат нашим захисниками. Він каже, що це буде дорого, але немає нічого дорожчого, ніж життя і боротьба за свободу.

Міжнародні партнери допомагають Україні ліками, зброєю, продуктами, дизелем, грошами, бензином. Сформована потужна антивоєнна коаліція.

"Були дуже предметні розмови з премʼєр-міністром Нідерландів, президентом Грузії, премʼєрами Чехії і Словаччини, премʼєр-міністром Великобританії Джонсоном. Кожна розмова додала конкретики до обороноздатності нашої держави", – зазначив президент.

Він додав, що Німеччина оголосила про постачання 1000 протитанкових гранатометів та 500 "стінгерів" з додатковими боєкомплектами. Бельгія дає 5000 кулеметів і 5 млн набоїв, 4000 тонн палива", – зазначив президент.

Зеленський подякував президенту Польщі Анджею Дуді за всю допомогу і особливо за лідерство в питанні надання Україні членства в НАТО.

"Маємо назвати речі своїми іменами. Злочинні дії Росії мають ознаку геноциду. Про це я говорив і з генсеком ООН. Росія на шляху зла. Світ має прийти до позбавлення Росії права голосу в Радбезі ООН", – підкреслив глава держави.