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У Києві на Троєщині окупанти вгатили по подвір'ю багатоповерхівки

Знищено сім приватних автівок.

У Києві на Троєщині окупанти вгатили по подвір'ю багатоповерхівки
Фото: КМДА

На вулиці Лаврухіна в Деснянському районі Києва через обстріл стався вибух у дворі 16-поверхівки.

Про це повідомила КМДА.

Проводиться евакуація людей з 1 під'їзду. За попередніми даними, загиблих не виявлено, потерпілі — попередньо з легкими ушкодженнями. 

Знищені та загорілися сім приватних легкових авто. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, балкони з 1-го по 15-й поверх.

Фото: КМДА

Нагадаємо, 26 лютого російська ракета поцілила в будинок і складські приміщення в Соломʼянському районі Києва. Місце обстрілу – неподалік аеропорту "Київ". Від дій ворога загинули дві людини. Також окупант обстріляв Бородянку – там від влучення снаряда в будинок загинули ще дві людини. 

Уранці 27 лютого в Бучі Київської області ворог влучив у житловий девʼятиповерховий будинок. Будівля загорілася.

27 лютого українські військові збили крилату ракету, випущену окупантами по столиці України з території Білорусі.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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