Загрози населенню через пожежу на нафтосховищі в Крячках нема, – ДСНС

Ризику поширення пожежі та загрози для населення внаслідок ворожого обстрілу сховища з нафтопродуктами на базі "КЛО" поблизу с. Крячки, що біля Василькова на Київщині, немає.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий через телеграм-канал Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"На даний час горіння відбувається в межах обвалування, розповсюдження пожежі немає. Загрози для людей немає. Підрозділи ДСНС приведені у готовність і за першої можливості будуть введені на гасіння після закінчення обстрілів. Крім того, створено резерв Кіровоградської і Черкаської області до 200 осіб і 50 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Інформація про жертв і постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 27 лютого приблизно о першій ночі поблизу села Крячки Фастівського району внаслідок обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі «КЛО».