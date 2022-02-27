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Загрози населенню через пожежу на нафтосховищі в Крячках нема, – ДСНС

Інформація про жертв і постраждалих уточнюється. 

Загрози населенню через пожежу на нафтосховищі в Крячках нема, – ДСНС
скрін

Ризику поширення пожежі та загрози для населення внаслідок ворожого обстрілу сховища з нафтопродуктами на базі "КЛО" поблизу с. Крячки, що біля Василькова на Київщині, немає. 

Про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий через телеграм-канал Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"На даний час горіння відбувається в межах обвалування, розповсюдження пожежі немає. Загрози для людей немає. Підрозділи ДСНС приведені у готовність і за першої можливості будуть введені на гасіння після закінчення обстрілів. Крім того, створено резерв Кіровоградської і Черкаської області до 200 осіб і 50 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Інформація про жертв і постраждалих уточнюється. 

Нагадаємо, 27 лютого приблизно о першій ночі поблизу села Крячки Фастівського району внаслідок обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі «КЛО»

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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