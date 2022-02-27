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"Ворони каркають у тиші". Ніч у Києві минула майже без пригод

Влучення в сховище радіоактивних відходів не призвело до його розгерметизації. 

"Ворони каркають у тиші". Ніч у Києві минула майже без пригод
Фото: Макс Требухов

Ніч у столиці минула майже спокійно, без сирен. Про це повідомляють кореспонденти LB.ua з різних частин Києва. 

Проте о 01:20 снаряди поцілили в пункт зберігання радіоактивних відходів київської філії «Об'єднання Радон». Влучення не призвело до розгерметизації сховища. "Влучення було в паркан. Будівля та ємності цілі", - повідомили у пресслужбі ДСНС. Об'єкт розташований у Голосіївському районі Києва.

Також була стрілянина в районі станцій метро "Берестейська" і "Шулявська", за попередньою інформацією - бій з ДРГ.

Зараз у місті спокійно. "Ворони каркають у тиші", - повідомляє наш кореспондент із центру Києва.

Крім того, як повідомляли, іде бій за аеропорт у Василькові, Київська область. Там окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі компанії БРСМ, почалася пожежа. 

КМДА радить зачинити вікна, зволожити повітря в кімнаті, більше пити рідини, одягти маски, промивати ніс і горло. Усе це необхідно, аби мінімізувати можливий шкідливий вплив аварій на хімічних об'єктах для тих, хто опинився поряд із місцем надзвичайної ситуації.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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