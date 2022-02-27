Місто Васильків на Київщині, яке після тривалих боїв залишилося під контролем ЗСУ, потрапило під ракетний обстріл. Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі компанії БРСМ.

Як заявив радник глави МВС Антон Геращенко, Росія створила екологічну катастрофу колосальних масштабів.

За його словами, рятувальники виїхали на місце трагедії. "Швидше за все, без жертв не обійшлося", - додав він.

Мер Василькова Наталія Баласинович підтвердила, що після ракетного удару палає нафтобаза.

"Шановна Васильківська громадо, ви бачите, що відбувається зараз, ви бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках. Ворог хоче зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться", – сказала Баласинович.

"Сьогодні протягом дня йшли потужні обстріли балістичних ракет. Ворог хоче зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться. Зараз ідуть обстріли, але все буде добре. Ніч буде непростою і для Василькова, і для Києва, але ми обов’язково переможемо, бо з нами Бог", – додала вона.

Нагадаємо, масштабна пожежа на нафтобазі мережі заправок БРСМ біля с. Крячки тривала з 8 по 16 червня 2015 року. Пожежа супроводжувалася вибухами цистерн. У результаті шість людей загинули і 15 постраждали. Підозри оголосили, зокрема, керівнику і головному інженеру нафтобази.

Через пожежу на нафтобазі під Васильковом двоє чиновників ДСНС пішли під суд.