У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
У Василькові тривають бої, на вулицях Києва - активні бойові дії, - ЗСУ
У Василькові тривають бої, на вулицях Києва - активні бойові дії, - ЗСУ
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Подоляк про переговори з РФ: позиції буде диктувати Україна
Подоляк про переговори з РФ: позиції буде диктувати Україна
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
ГоловнаСуспільствоВійна

По Василькову вдарили крилатими ракетами, горить нафтобаза БРСМ

Росія створила екологічну катастрофу колосальних масштабів.

По Василькову вдарили крилатими ракетами, горить нафтобаза БРСМ
Фото: скрін

Місто Васильків на Київщині, яке після тривалих боїв залишилося під контролем ЗСУ, потрапило під ракетний обстріл. Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі компанії БРСМ.

Як заявив радник глави МВС Антон Геращенко, Росія створила екологічну катастрофу колосальних масштабів.

За його словами, рятувальники виїхали на місце трагедії. "Швидше за все, без жертв не обійшлося", - додав він.

Мер Василькова Наталія Баласинович підтвердила, що після ракетного удару палає нафтобаза. 

"Шановна Васильківська громадо, ви бачите, що відбувається зараз, ви бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках. Ворог хоче зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться", – сказала Баласинович.

"Сьогодні протягом дня йшли потужні обстріли балістичних ракет. Ворог хоче зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться. Зараз ідуть обстріли, але все буде добре. Ніч буде непростою і для Василькова, і для Києва, але ми обов’язково переможемо, бо з нами Бог", – додала вона. 

Нагадаємо, масштабна пожежа на нафтобазі мережі заправок БРСМ біля с. Крячки тривала з 8 по 16 червня 2015 року. Пожежа супроводжувалася вибухами цистерн. У результаті шість людей загинули і 15 постраждали. Підозри оголосили, зокрема, керівнику і головному інженеру нафтобази

Через пожежу на нафтобазі під Васильковом двоє чиновників ДСНС пішли під суд.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також