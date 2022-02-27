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Українці перерахували понад 1,1 мільярда гривень для ЗСУ через ПриватБанк

Цю суму вдалося назбирати за дві доби. 

Українці перерахували понад 1,1 мільярда гривень для ЗСУ через ПриватБанк
Комплексні навчання з бойової готовності ВМС ЗСУ та Повітряних Сил ЗСУ на півдні України, 31 січня 2022.
Фото: Міністерство оборони України

За дві доби 25-26 лютого клієнти ПриватБанку перерахували на спецрахунки НБУ на допомогу Збройним силам України понад 1,1 мільярда гривень. Про це повідомив прессекретар ПриватБанку Олег Серга.

Загалом українці здійснили 560 тисяч платежів на 375 мільйонів гривень з карток єПідтримка та 900 тисяч платежів на 785 мільйонів гривень з особистих карток. 

У Приват24 можна зробити внесок для допомоги ЗСУ з карток єПідтримка, коштів, що знаходяться на віртуальному рахунку Бонус+ та з будь якої власної картки: меню Сервіси - Добро - Допомога ЗСУ, потім в переліку карток обираєте необхідну картку або віртуальний рахунок.

 

Всі зарахування відбуваються без комісії.

Нагадаємо, що Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. 

Таке рішення ухвалено у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності, повідомили в пресслужбі НБУ

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708. 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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