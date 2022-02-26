​Шмигаль: Наша армія тримає оборону на всіх ділянках фронту

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до громадян України за підсумками засідання Кабінету міністрів, під час фкого було ухвалено низку рішень.

Про це він повідомив у своєму звернені.

"Героїчний народе України. Вже більше 2 діб наші війська знищують окупантів на суші, в морі, в небі. Тисячі російських військових убиті, сотні захоплено в полон, тисячі поранені. На всіх ділянках фронту наша армія тримає оборону. Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло. Україна підіймається. Десятки тисяч добровольців, резервістів, бійців територіальної оборони вже долучилися до захисту нашої землі. Російське керівництво не розуміє, що воно воює не лише зі Збройним Силами України, але з усім українським народом. І цей народ уже піднявся на визвольну війну проти окупантів", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що російські окупанти не досягли своїх планів, тому почали обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури. Російські війська стріляють по дитячих садочках, по лікарнях, по житлових будинках, розстрілюють карети швидкої, автобуси з дітьми. За ці злочини російське командування обов’язково чекає трибунал.

"За вбивство українських дітей ворог обов’язково буде покараний. Україна не пробачить!", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Уряду, на якому було прийнято низку важливих рішень:

Перше. Забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану. Максимальний строк, за яким тепер здійснюватимуться розрахунки за поставлені соціально значущі продукти харчування українського виробництва, становитиме не більше десяти календарних днів з дня виставлення постачальником відповідного рахунку.

Друге. Ухвалено розпорядження, згідно з яким Державне агентство резерву має забезпечити достатній для потреб військових запас дизельного пального.

Третє. Ухвалили розпорядження про передачу конфіскованого за рішенням суду та Державною митною службою майна на потреби Збройних Сил України.

Четверте. Створили необхідний алгоритм для координації отримання гуманітарної допомоги та подальшої доставки її до українців. Держприкордонслужба та Держмитслужба має забезпечити спрощений режим перетину державного кордону для транспортних засобів, що здійснюватимуть доставку гуманітарної допомоги. Зі свого боку військово-цивільні адміністрації разом із Нацгвардією, Нацполіцією та ДСНС забезпечать її прийняття, розміщення та зберігання.

Шмигаль також нагадав, що вчора була ухвалено постанову №155 "Про особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони". Згідно цієї постанови на період введення воєнного стану керівники зони тероборони мають право самі приймати рішення про визначення того чи іншого переліку товарів гуманітарною допомогою, необхідною для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, Такі грузи будуть невідкладно пропускатись через державний кордон України.

П’яте. Ухвалили постанову про особливості виплати й доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану. У разі, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання, або якщо не має можливості направити кошти на зазначений рахунок, то виплата пенсій та допомог здійснюватиметься грошовим переказом. Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом та іншими органами зв’яжуться з одержувачами через особистий е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання в данних умовах.

І шосте. Уряд ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю. Дуже важливий момент. Громадяни України, які перебувають на території цих країн і хочуть повернутись додому, зможуть в’їхати в Україну спокійно і безперешкодно. І ми закликаємо: повертайтесь, доведіть, що ви на стороні світла.

Прем'єр-міністр України також звернувся до всіх цивілізованих країн: "Час уже обрати на чиїй ви стороні. На стороні вбивць дітей чи на стороні великого європейського народу, який захищає свою свободу та державу від загарбника".

"Дайте Україні зброю для захисту. Допоможіть нам із технікою. Ізолюйте Росію на всіх майданчиках, де це можливо. А ми продовжимо в цей час захищати свою країну. Нашим друзям із Польщі, Латвії, Чехії, Нідерландів, США, Великої Британії та інших країн, які вже відправили й продовжують відправляти нам зброю, інші товари, необхідні для забезпечення діяльності ЗСУ, нашої медицини, ми говоримо: "Дякую!" Український народ ніколи цього не забуде. Тримаємо стрій, українці. Ми на своїй землі! Слава українській армії! Слава українському народу-герою! Слава нашим героям-захисникам! Слава Україні!", - додав Шмигаль.