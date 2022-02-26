МВС закликало рекламників розміщувати на білбордах написи "Росія, йди на х*й"

Геращенко також запропонував варіант м'якіший, на кшталт "Окупанти – геть з України".

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко закликав власників зовнішньої реклами розміщувати на білбордах гасла для російських військових, яких президент РФ Володимир Путін відправив захопити Україну.

"Розкажу Вам, що таке психологічна війна! Звертаюся до всіх власників зовнішньої реклами України! Зробіть Ваш внесок у спільну перемогу над ворогом! Кожен самостійно і власним коштом розміщує на своєму носії реклами гасла на кшталт «Росія, йди на х*й» чи м'якіше, на кшталт «Окупанти – геть з України»", - написав Геращенко у фейсбуці.

"Не чекайте нічиїх погоджень! Жодної іншої реклами бути не повинно! Дійте!" - додав радник міністра.

Нагадаємо, українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російською. Це було зроблено для того, щоб заблокувати РЖД можливість доправити техніку та особовий склад армії РФ, яка вторглася в Україну.

Також було припинено диспетчерський зв’язок з РФ. Після зникнення зв'язку російська сторона надіслала запит українській, щоб відновити зв'язок. На що отримала відповідь: "Російський поїзд, іди нах*й!" В Укрзалізниці заявили, що відповідь їхнього диспетчера - це позиція всієї компанії.

В УЗ також заявили, що компанія припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці".

24 лютого російські війська після обстрілу з корабельних озброєнь та бойової авіації захопили острів Зміїний. Після обстрілу зв'язок з прикордонниками, з воїнами ЗСУ, які перебувають на острові, було втрачено. Повідомлялося, що під час боїв героїчно загинули 13 українських прикордонників. Пізніше в Державній прикордонній службі України повідомили: є надія, що захисники острова Зміїний можуть бути живими.

Російські окупанти з погрозами вимагали від українських прикордонників здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.

Між росіянами та українськими захисниками відбувся такий діалог: