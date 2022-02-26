Кабмін ухвалив альтернативні способи виплати пенсій та грошових допомог під час воєнного стану, - Лазебна

Їх застосовуватимуть на випадок збоїв у роботі банків, а також для переміщених осіб, які отримують пенсію через пошту.

У Мінсоцполітики повідомили, що уряд затвердив альтернативні способи виплати пенсій та грошових допомог під час воєнного стану на випадок збоїв у роботі тієї чи іншої банківської установи, а також для переміщених осіб, які отримують пенсію через поштового оператора.

Очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна зазначила, що ці альтернативні способи "дозволять забезпечити безперебійність у здійсненні виплат".

Серед альтернатив Мінсоцполітики вказало такі:

Якщо уповноважений банк не зможе здійснювати виплату пенсій та грошових допомог, то люди мають можливість отримати виплати у будь-якому відділенні "Ощадбанку" як грошовий переказ без відкриття рахунку.

"Цей механізм за потреби запрацює автоматично, людині для отримання пенсії або допомоги необхідно буде звернутись до будь-якого відділення АТ "Ощадбанк" з паспортом та довідкою про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера)", - пояснили в Мінсоцполітики.

Якщо людина отримує пенсію та/або грошову допомогу через "Укрпошту" за місцем проживання, і була вимушена через небезпеку змінити місце проживання, то вона зможе отримати кошти у відділеннях "Ощадбанку" як грошовий переказ без відкриття рахунку.

"Для цього їй необхідно звернутись до органів Пенсійного фонду України (якщо це одержувач пенсії) або до органів соціального захисту населення (якщо це одержувач грошових допомог)", - зазначили в міністерстві. -

Дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років протягом дії воєнного стану, починаючи з лютого 2022 року, і які не встигли пройти обстеження і отримати висновок медико-соціальної експертизи про встановлення статусу особи з інвалідністю, виплата соціальної допомоги продовжується на період воєнного стану та на один місяць після дати його скасування.

У Мінсоцполітики передбачили можливість продовження строків виплати пенсій у разі виникнення обставин, що унеможливлюватимуть виплату у визначені дати.

Представники Мінсоцполітики, Пенсійного фонду або ж органів соцзахисту можуть перетелефонувати отримувачам виплат, щоб перевірити і уточнити відомості про зміну фактичного місця проживання.

Нагадаємо, 16 лютого Кабмін підтримав індексацію пенсій для понад 10 мільйонів українців.

Напередодні глава Мінсоцполітики повідомила, що підвищення пенсій отримала 21 тисяча чорнобильців з інвалідністю.