21 тисяча чорнобильців з інвалідністю отримали підвищення пенсій, - Лазебна

В Мінсоцполітики розповіли, як зростуть чорнобильські пенсії під час наступного етапу їхнього перерахунку.

З 1 січня цього року перерахували пенсії чорнобильців з інвалідністю, підвищені виплати отримала 21 тисяч осіб.

Про це повідомила в ефірі "Українського радіо" міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає пресслужба МСЦ.

"Органи Пенсійного фонду України по кожній пенсійній справі цих категорій осіб визначили доцільність обчислення пенсій, і підвищення в середньому на 2,9 тисяч гривень одержали 21 тисяча осіб", - сказала Лазебна.

З 1 січня 2022 року чорнобильцям надали можливість обчислювати пенсію по інвалідності, виходячи із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, повідомляють у Мінсоцполітики.

"Тепер щорічно у відповідності із змінами, які внесені у липні 2021 р. до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", буде здійснюватися перегляд мінімальних пенсійних виплат", - додала Лазебна.

В міністерстві анонсували наступний етап перерахунку чорнобильських пенсій.

1. У зв’язку із підвищенням на 14% показника середньої заробітної плати, який враховувався для обчислення цих пенсій.

2. У зв’язку із підвищенням на 14% мінімальних пенсій по "чорнобильському" закону для потерпілих осіб з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які після підвищення складуть:

для I групи інвалідності – 6840 грн (з 6000 грн або збільшиться на 840 грн);

для II групи інвалідності – 5472 грн (з 4800 грн або збільшиться на 672 грн);

для III групи інвалідності – 4218 грн (з 3700 грн або збільшиться на 518 грн);

для дітей з інвалідністю – 4218 грн (з 3700 грн або збільшиться на 518 грн).

3. Мінімальні пенсійні виплати для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС з інвалідністю будуть розраховані із нового показника середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсії, за 2021 р. (за наявними даними).Відповідно збільшаться виплати для:

І групи - з 10 340,35 грн до 12 605,27 грн (+ 2 264,92 грн);

ІІ групи - з 8 272,28 грн до 10 084,22 грн (+ 1 811,94 грн);

ІІІ групи - з 6 204,21 грн до 7 563,16 грн (+ 1 358,95 грн ).

Нагадаємо, 30 червня 2021 року Голова Верховної Ради підписав Закон "Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (проект №4555). Пенсії, починаючи з 2022 року, щорічно з 1 березня будуть індексувати згідно з порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, з урахуванням коефіцієнта збільшення.