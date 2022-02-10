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У Києві за 2021 рік більше 10 000 разів скаржились на незаасфальтовані ділянки, де проводився ремонт

Найбільше скарг було щодо вулиць Олени Теліги та Ольжича.

У Києві за 2021 рік більше 10 000 разів скаржились на незаасфальтовані ділянки, де проводився ремонт
Фото: Александр Рудоманов

У 2021 році кияни залишили 10 869 звернень на 3410 ділянок щодо невідновлення благоустрою після ремонтних робіт. Про це свідчить відповідь з КМДА на запит LB.ua.

Зокрема 71 депутатське звернення надійшло від депутатів Київради, найбільше звернень залишали депутати Олексій Окопний та Ксенія Семенова.

Всього ж у Києві було видано 4637 карток щодо порушення благоустрою, з яких 4055 — Київтеплоенерго, 528 — Київводоканал.

Разом з тим, департаментом міського благоустрою, який має право виносити припис та штрафувати за несвоєчасне відновлення благоустрою, було зафіксовано 178 невиконаних приписів, а штрафів було накладено на 19 720 грн.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, кореспондент LB.ua
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