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Три великих десантних кораблі Північного флоту Росії увійшли до Чорного моря

Раніше до Чорного моря увійшли три великі десантні кораблі Балтійського флоту - "Королев", "Минск" та "Калининград".

Три великих десантних кораблі Північного флоту Росії - "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" та "Оленегорский горняк" - у середу пройшли через Босфор із Середземного до Чорного моря. Фото кораблів оприлюднив у Twitter турецький аналітик, керівник Bosphorus Observer Йорук Ішик.

Як повідомляє "Інтерфакс", раніше до Чорного моря увійшли три великі десантні кораблі Балтійського флоту - "Королев", "Минск" та "Калининград".

Раніше в Міноборони РФ повідомляли, що військові кораблі завершили перехід навколо Європи та прибули у східний район Середземного моря "під час навчань". Навчання, як пояснювали в російському Міноборони, – частина маневрів, запланованих на січень–лютий 2022 року відповідно до плану підготовки Збройних сил Росії. Вони відбуваються на тлі загострення відносин між Росією та США.

Загалом у навчаннях мають взяти участь 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів та 1 тис. одиниць військової техніки, а також близько 10 тис. військовослужбовців. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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