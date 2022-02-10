Раніше до Чорного моря увійшли три великі десантні кораблі Балтійського флоту - "Королев", "Минск" та "Калининград".

Три великих десантних кораблі Північного флоту Росії - "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" та "Оленегорский горняк" - у середу пройшли через Босфор із Середземного до Чорного моря. Фото кораблів оприлюднив у Twitter турецький аналітик, керівник Bosphorus Observer Йорук Ішик.

Як повідомляє "Інтерфакс", раніше до Чорного моря увійшли три великі десантні кораблі Балтійського флоту - "Королев", "Минск" та "Калининград".

#Ukraine Crisis: #RussianNavy #СФ Northern Fleet's Kola based 121st Landing Ship Brigade vessels #ВМФ Project775 Ropucha class LSTM Georgy Pobedonosets 016 & Olenegorsky Gornyak 012 and Project 11711 Ivan Gren class Pyotr Morgunov 117 transited Bosphorus and entered the Black Sea pic.twitter.com/5EfxSSdSuS — Yörük Işık (@YorukIsik) February 9, 2022

Раніше в Міноборони РФ повідомляли, що військові кораблі завершили перехід навколо Європи та прибули у східний район Середземного моря "під час навчань". Навчання, як пояснювали в російському Міноборони, – частина маневрів, запланованих на січень–лютий 2022 року відповідно до плану підготовки Збройних сил Росії. Вони відбуваються на тлі загострення відносин між Росією та США.

Загалом у навчаннях мають взяти участь 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів та 1 тис. одиниць військової техніки, а також близько 10 тис. військовослужбовців.