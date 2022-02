#Ukraine Crisis: #RussianNavy #СФ Northern Fleet's Kola based 121st Landing Ship Brigade vessels #ВМФ Project775 Ropucha class LSTM Georgy Pobedonosets 016 & Olenegorsky Gornyak 012 and Project 11711 Ivan Gren class Pyotr Morgunov 117 transited Bosphorus and entered the Black Sea pic.twitter.com/5EfxSSdSuS