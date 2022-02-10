Студенти Могилянки та КПІ запустили флешмоб "Напиши Президенту"

Для цього розробили бота, який пропонує текст, щоб надіслати його в інстаграм Володимиру Зеленському.

Студенти Києво-Могилянської академії та КПІ розробили бота і запустили флешмоб "Напиши Президенту".

Про це повідомив телеграм-канал "Вибори президента КМА".

"Команда студентів Могилянки, КПІ та НАУ підготувала бот, який за допомогою кількох натискань запропонує вам текст, щоб надіслати його в Інстаграм Президенту Зеленському. Ми закликаємо масово розповісти в "діректі" президенту про проблеми української освіти", - йдеться в повідомленні.

Бота "звати" @Ivan_Sirko_bot.

При активації він пропонує вставити у готовий текст місто або університет і, скопіювавши повідомлення, відправити його в дірект інстаграм-акаунту Президента.

"Вітаю! Ми студенти ___. І нам болить, що очільником української освіти та науки є Сергій Шкарлет. Міністром має бути людина з незаплямованою репутацією та ім'ям. Я хочу кращого майбутнього для української освіти, тому вимагаю відставки Сергія Шкарлета", - ось такий шаблон розробили ініціатори флешмобу.

Мета акції, за словами організаторів, - "влаштувати "пожежу" для президентської прес-служби та показати, що студенти об'єднані у своєму прагненні кращого майбутнього для української освіти та вимагають відставки міністра-плагіатора Шкарлета".

Нагадаємо, 9 лютого студенти Могилянки анонсували акцію за відставку Шкарлета "Якщо любиш – піди!". У День Валентина міністрові освіти хочуть подарувати гарбуз.

4 лютого студенти прийшли під Кабмін з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета після того, як Міносвіти оголосило повторний конкурс на посаду президента НаУКМА. До акції долучилися студенти вишів по всій Україні.

Як відомо, на виборах президента Могилянки здобув перемогу колишній міністр освіти Сергій Квіт, який набрав 52,80% голосів. Однак Міносвіти оголосило повторний конкурс на посаду очільника НаУКМА. Це пояснили тим, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та статуту університету в процесі проведення виборів. Вибори намагалися зірвати. Камери зафіксували, як невідомі люди у чорному викрали одну із скриньок з бюлетенями та влили зелену рідину. Згодом скриньку повернули, а виборча комісія одноголосно визнала вибори такими, що відбулися.

7 лютого представники Могилянки зустрілися з Генпрокурором Іриною Венедіктовою. Вони наполягали на покаранні замовників та організаторів нападу на виборчу дільницю.