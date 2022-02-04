До вимоги відставки міністра освіти Шкарлета вже долучилися студенти КПІ.

Фото: Настя Іванців

Уранці 4 лютого у Києві під стінами Кабінету міністрів розпочався протест. На акцію вийшли студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія". До них уже долучилися студенти НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Сікорського".

Про це з місця події повідомляє кореспондентка LB.ua.

Протестувальники тримають у руках плакати з вимогою відставки очільника міністерства освіти і науки Сергія Шкарлета.

Студенти влаштували акцію попри обіцянку влади не втручатися у вибори президента "Києво-Могилянської академії".

Фото: Настя Іванців

Фото: Настя Іванців

Фото: Настя Іванців

Фото: Настя Іванців

Після того, як студенти Могилянки оголосили страйк, відбулася нарада за участю представників керівництва та студентського самоврядування вищу, Міносвіти, керівництва Верховної Ради та народних депутатів.

За її результатами Міносвіти скасувало повторний конкурс на обрання президента Могилянки.

Як відомо, 2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на посаду президента НаУКМА. Вибори мали відбутися 27 квітня. Таке рішення пояснити тим, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та статуту університету в процесі проведення виборів Києво-Могилянської академії.

Наглядова рада НаУКМА також засудила рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента вишу.

У вересні 2021 року відбулися вибори ректора Києво-Могилянської академії. Тоді президента вишу не змогли обрати, оскільки жоден кандидат не набрав понад 50% голосів. Було призначено повторні вибори, на яких 27 січня 2022 року здобув перемогу колишній міністр освіти Сергій Квіт.

Вибори намагалися зірвати. Камери зафіксували, як невідомі люди у чорному викрали одну із скриньок з бюлетенями та влили зелену рідину. Згодом скриньку повернули. Попри це, виборча комісія одноголосно визнала вибори такими, що відбулися.

1 лютого Міносвіти оприлюднило заяву щодо результатів виборів у "Могилянці" і закликало "громадян, у першу чергу спільноту НаУКМА, зберігати спокій та розсудливість".

28 січня МОН ухвалило рішення покласти тимчасове виконання обов’язків президента НаУКМА на декана правничого факультету Дениса Азарова. 31 січня з ним, а також із головами студентського самоврядування НаУКМА, зустрівся міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Того ж дня МОН поінформувало Службу безпеки України про можливі акції протесту, зокрема й біля будівлі міністерства.

Могилянська спільнота закликала МОН підписати контракт з обраним президентом вишу. А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до Міносвіти, МВС та Генпрокуратури щодо ситуації довкола виборів очільника НаУКМА.

На підтримку Могилянки виступив Український католицький університет.