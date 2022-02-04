На базі для них побудували новий вертолітний майданчик та ангар.

Сьогодні Окрема Одеська авіаційна ескадрилья поповнилася трьома сучасними вертольотами французької компанії AIRBUS H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядами України та Франції.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Наразі, на базі Одеської ескадрильї є вся необхідна інфраструктура - побудований новий вертолітний майданчик з відповідним світлотехнічним обладнанням та ангар.

Окрім того, 15 військовослужбовців ескадрильї пройшли курси підвищення кваліфікації, щоб керувати вертольотами.

Фото: dpsu.gov.ua

"Вертольоти AIRBUS Н125 оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє здійснювати моніторинг державного кордону, в тому числі й в інфрачервоному світлі. Обладнання дає можливість не лише вести зйомку відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також вертольоти обладнані системою оповіщення з гучномовцями та спеціальними авіаційними прожекторами, які можуть використовуватись синхронно, з системою оптико-електронного спостереження", - зазначили в ДПСУ.

Дальність польоту нових гвинтокрилів без дозаправлення перевищує 500 км, а крейсерська швидкість - 220 км/год.

Фото: dpsu.gov.ua

"Гвинтокрилі машини AIRBUS Н125 у 5 разів економніші у використанні палива та мають кращі маневренні характеристики, у порівнянні з МІ-8, які є на озброєнні у Державній прикордонній службі", - додали прикордонники.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, 22 грудня минулого року Держприкордонслужба отримала ще три нові французькі гелікоптери Airbus. Перші чотири гвинтокрили прибули в Україну у січні 2020 року та в листопаді 2021 року.

У грудні 2021 року два нові французьких гелікоптери Airbus також отримала Національна поліція.