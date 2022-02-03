Зеленський і Макрон обговорили спільні кроки для підтримки стійкості України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили подальші спільні кроки щодо підтримки стійкості України та посилення фінансової та економічної взаємодії країн.

"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", – написав Зеленський у Twitter.

Продовжили діалог з @EmmanuelMacron щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії. pic.twitter.com/MEnvxrPIhv — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2022

Раніше під час виступу в парламенті з нагоди відкриття сьомої сесії Верховної Ради Зеленський висловив сподівання, що на майбутніх перевоминах радників голів держав "нормандської четвірки" в Берліні буде домовлено і про зустріч самих очільників країн цього формату.