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Зеленський і Макрон обговорили спільні кроки для підтримки стійкості України

Сторони продовжили діалог, зокрема, щодо активізації мирного процесу в межах Нормандського формату.

Зеленський і Макрон обговорили спільні кроки для підтримки стійкості України
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили подальші спільні кроки щодо підтримки стійкості України та посилення фінансової та економічної взаємодії країн.

"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", – написав Зеленський у Twitter.

Раніше під час виступу в парламенті з нагоди відкриття сьомої сесії Верховної Ради Зеленський висловив сподівання, що на майбутніх перевоминах радників голів держав "нормандської четвірки" в Берліні буде домовлено і про зустріч самих очільників країн цього формату.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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