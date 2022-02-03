Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Стефанчук відреагував на ситуацію довкола виборів ректора Києво-Могилянської академії
Стефанчук відреагував на ситуацію довкола виборів ректора Києво-Могилянської академії
​Журналіст Bloomberg проїхав 700 км півднем України, щоб з'ясувати, чи зважиться Росія на наступ
​Журналіст Bloomberg проїхав 700 км півднем України, щоб з'ясувати, чи зважиться Росія на наступ
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
ГоловнаСвіт

Білий дім готовий розглянути превентивні санкції проти Росії

"Ми ніколи не визначали "червоні лінії" у цьому питанні".

Білий дім готовий розглянути превентивні санкції проти Росії
Фото: Kevin Dietsch

Адміністрація США готова розглядати запропоновані Конгресом варіанти санкцій проти РФ, зокрема й ті, які пропонується ввести незалежно від того, чи почне Росія повномасштабне вторгненя на територію України.

Про це речниця Білого дому Джен Псакі заявила в четвер під час брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На запитання журналіста про те, чи підтримує Білий дім пропозиції деяких конгресменів запровадити частину санкцій проти Росії відразу, не пов'язуючи їх із нападом РФ на Україну, представниця Білого дому дала зрозуміти, що така можливість не виключається.

"Ми ніколи не визначали "червоні лінії" у цьому питанні: ми вже вводили превентивні санкції та обговорюємо з членами Конгресу законопроєкт (про обмежувальні заходи - ред.)", - заявила Псакі.

Представниця Білого дому зазначила, що конгресмени ще не завершили узгодження між собою тексту цього законопроекту.

Раніше цього тижня телеканал CNN повідомляв, що лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл підтримує запровадження щодо Росії санкцій ще до її можливого вторгнення в Україну. Він наголосив, що вважає "менш ефективними" санкції, які запровадять лише у разі такого нападу.

Зі свого боку, кілька днів тому Білий дім офіційно підтвердив готовність США запровадити персональні санкції проти найближчих до Кремля людей в разі вторгнення в Україну.

Нагадаємо, західні партнери України неодноразово заявляли, що в разі нового нападу на Україну Росію очікують "небачені" досі санкції. Президент США Джо Байден допустив запровадження санкцій особисто проти Володимира Путіна

Деталі економічних наслідків для Росії вже оприлюднив Білий дім: зокрема, розглядається можливість запровадження обмежень на постачання до РФ високотехнологічної продукції. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також