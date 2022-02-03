Фото: Твіттер Резнікова

У міжнародному аеропорту “Бориспіль” приземлився сьомий борт з оборонною допомогою від США.

Про це у Твіттері написав міністр оборони України Олексій Резніков.

“Сьомий американський птах приземлився у Борисполі!”, – написав міністр.

США цього разу передали 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів.

Фото: Твіттер Резнікова

“Отже, це чудова новина, але найголовніше – це ще не кінець! Продовження буде”, – додав очільник міноборони.

Нагадаємо, попередній літак США з допомогою прибув до України 1 лютого, було поставлено 84 тонни боєприпасів.

Резніков раніше заявив, що на місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено охорону.

Міністр також анонсував отримання Україною деяких “цікавих речей”, про які буде повідомлено пізніше і яких Україна не отримувала раніше.