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У Борисполі приземлився сьомий літак з оборонною допомогою від США

Американці передали 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів. 

Фото: Твіттер Резнікова

У міжнародному аеропорту “Бориспіль” приземлився сьомий борт з оборонною допомогою від США.

Про це у Твіттері написав міністр оборони України Олексій Резніков.

“Сьомий американський птах приземлився у Борисполі!”, – написав міністр.

США цього разу передали 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів. 

Фото: Твіттер Резнікова

“Отже, це чудова новина, але найголовніше – це ще не кінець! Продовження буде”, – додав очільник міноборони.

Нагадаємо, попередній літак США з допомогою прибув до України 1 лютого, було поставлено 84 тонни боєприпасів.

Резніков раніше заявив, що на місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено охорону.

Міністр також анонсував отримання Україною деяких “цікавих речей”, про які буде повідомлено пізніше і яких Україна не отримувала раніше.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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