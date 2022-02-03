У міжнародному аеропорту “Бориспіль” приземлився сьомий борт з оборонною допомогою від США.
Про це у Твіттері написав міністр оборони України Олексій Резніков.
“Сьомий американський птах приземлився у Борисполі!”, – написав міністр.
США цього разу передали 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів.
“Отже, це чудова новина, але найголовніше – це ще не кінець! Продовження буде”, – додав очільник міноборони.
Нагадаємо, попередній літак США з допомогою прибув до України 1 лютого, було поставлено 84 тонни боєприпасів.
Резніков раніше заявив, що на місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено охорону.
Міністр також анонсував отримання Україною деяких “цікавих речей”, про які буде повідомлено пізніше і яких Україна не отримувала раніше.