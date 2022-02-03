Путін вирушає до Пекіна, аби скоординувати політику країн перед тиском Заходу

Президент Росії Володимир Путін вирушає до Китаю на тлі зростаючої напруги навколо ситуації в Україні для зміцнення зв’язків Москви з Китаєм і координації їхньої політики перед тиском Заходу.

Про це пише apnews.com.

Путін проведе перемовини з очільником Китаю Сі Цзиньпіном у п’ятницю, 4 лютого. Це буде їхня перша особиста зустріч з 2019 року, яка має допомогти “зміцнити міцні особисті відносини, які були ключовим фактором партнерства між двома колишніми суперниками-комуністами”.

Після переговорів за участю високопосадовців з обох сторін Путін і Сі Цзиньпін зустрінуться віч-на-віч за обідом перед тим, як відвідати відкриття зимових Олімпійських ігор.

У статті для китайського інформагентства Сіньхуа Путін підкреслив, що Москва і Пекін відіграють “важливу стабілізуючу роль” у світовій політиці і допомагають зробити міжнародні відносини “справедливішими та інклюзивнішими”.

Президент РФ, посилаючись на дипломатичний бойкот Олімпіади з боку США та низки союзників країни, засудив “спроби деяких країн політизувати спорт на користь своїх амбіцій”.

“У той час як офіційні особи Заходу утримувалися від пекінських ігор на знак протесту проти затримання Китаєм понад 1 мільйон уйгурських мусульман у північно-західному регіоні Сіньцзян, лідери колишніх радянських країн Центральної Азії, які мають тісні зв'язки як з Росією, так і з Китаєм, усі наслідували приклад Путіна”, – зазначає видання.

Директор Інституту європейських та азіатських досліджень Шанхайського університету політології та права Лі Сінь заявив, що Китай і Росія все частіше знаходять спільну мову щодо “зневаги США до їхніх територіальних проблем та безпеки”. Обидва уряди також почали знущатися над США через внутрішні негаразди країни, починаючи з торішнього бунту в Капітолії і закінчуючи боротьбою з коронавірусом.

Радник Путіна із закордонних справ Юрій Ушаков заявив зі свого боку, що візит Путіна ознаменує новий етап у російсько-китайському партнерстві, яке він назвав “ключовим фактором, що сприяє сталому глобальному розвитку та допомагає протистояти деструктивній діяльності деяких країн”.

Він повідомив, що Москва і Пекін планують виступити із спільною заявою про міжнародні відносини, в якій будуть відображені їхні спільні погляди на глобальну безпеку та інші питання, а офіційні особи двох країн мають намір підписати понад десяток угод про торгівлю, енергетику та інші сфери.

Ушаков зазначив, що Москва та Пекін мають аналогічні або схожі позиції з більшості міжнародних питань. Він особливо наголосив, що Китай підтримує Росію у нинішньому протистоянні щодо України.

“Пекін підтримує вимоги Росії про гарантії безпеки та поділяє думку про те, що безпека однієї держави не може бути забезпечена за рахунок порушення безпеки іншої держави”, – сказав радник російського президента.

Нагадаємо, Путін на пресконференції після перемовин із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном заявив, що Захід не врахував три ключові вимоги Росії щодо гарантій безпеки. Вони стосувалися недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку в Європі станом на 1997 рік.

Він зазначив, що в документах НАТО ніде не прописано політику "відкритих дверей", тому США та альянс можуть і повинні відмовити Україні у прийнятті до військово-політичного блоку.