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США передали Україні інформацію про підготовку Росією провокації з відео іще до публікації в ЗМІ

Українська сторона очікує більше деталей. 

США передали Україні інформацію про підготовку Росією провокації з відео іще до публікації в ЗМІ
Фото: ЕРА/UPG

Сполучені Штати незадовго до оприлюднення інформації про те, що Росія збирається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, поділилися нею з українською владою.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Українська сторона зараз очікує на додаткові деталі щодо оприлюднених даних. 

"Якщо коротко, то ми знали від Сполучених Штатів про те, що така інформація буде оприлюднена. В принципі те, що оприлюднено, нас не дивує. Ми з 14-го року бачили багато підступних дій РФ, бачили, що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось сфальшувати і звинуватити в чомусь Україну", – заявив він.

Кулеба нагадав, що окупація Криму відбулась під так званим фальшивим прапором, коли російські солдати без опізнавальних знаків зайшли в Крим.

Нагадаємо, вчора низка американських ЗМІ, зокрема Washigton Post і New York Times з посиланням на джерела написали, що у Москві нібито збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України. 

Іще до публікації цих даних в США не виключали, що РФ може вдатися до так званих операцій fals flag. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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